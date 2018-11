Gruppen prügeln sich am City-Carree in Salzgitter

. Am Samstagabend kam es zu einer Schlägerei am City-Carree. Zwei Gruppen sind dort der Polizei zufolge aus bisher unbekannten Gründen gegen 21.25 Uhr in Streit geraten. Es kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurden ein 50-jähriger Seesener durch...