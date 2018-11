Viel Applaus für die Komödie „Wir sind die Neuen“ in der Aula

Konflikte sind programmiert, wenn junge Studenten auf Alt-68er treffen, die ewig Jungen, die ihre Zeit noch immer nicht verarbeitet haben. Die Komödie „Wir sind die Neuen“ von Martin Woelffer in der Inszenierung der Komödie am Kurfürstendamm, nach dem gleichnamigen Film von Ralf Westhoff, greift all diese Aspekte auf und verarbeitet sie in brillant komisch-realistischer Manier – nach der Vorstellung in der Aula am Fredenberg wollte der...