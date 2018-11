Aktion gegen Gewalt an Frauen In Lebenstedt

Aufmerksam machen, sensibilisieren und Hilfe anbieten waren Schwerpunkte einer Aktion Gewalt gegen Frauen am Montagnachmittag in der Lebenstedter Fußgängerzone. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November hatte das Netzwerk gegen häusliche Gewalt in Salzgitter gemeinsam mit den Frauennetzwerken der Stadt die Aktion vorbereitet. Die Aufmerksamkeit der Passanten in der Fußgängerzone erregten die sieben...