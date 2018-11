Anklage fordert Haft für IS-Propagandisten aus Salzgitter

Zwei Palästinenser aus Salzgitter fertigten Collagen, auf denen sie Attentate zeigten. Die Bilder lösten durchaus konkrete Terrorangst aus. So griff etwa die Online-Ausgabe der britischen Zeitung „Mirror“ Ende 2017 eine ihrer Fotomontage auf und titelte: „Der IS droht mit Anschlägen auf Weihnachtsmärkte in Großbritannien, Deutschland und Frankreich.“