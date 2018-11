Lebenstedt. Unbekannte sind in Wohnhäuser in Lebenstedt und Reppner eingebrochen. Dort entwendeten sie Schmuck im Wert von mindestens 2000 Euro.

Unbekannte Täter haben am Montag in der Zeit zwischen 16.15 und 17.50 im Cranachweg die Zugangstür zu einem Wohnhaus aufgehebelt. Bereits am Morgen gelangten sie in ein Wohnhaus im Herzogweg. In den Häusern durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten offensichtlich Schmuck. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich bei der Polizei in Lebenstedt unter der Rufnummer

(05341)18970

melden.