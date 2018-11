Autofahrer fährt über Rot, baut Unfall und flüchtet

Lebenstedt. Ein Autofahrer hat am Dienstagabend um 18.20 Uhr an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/ Erich-Ollenhauer-Straße das Rotlicht einer Ampel missachtet.

Beim Einfahren aus Richtung John-F.-Kennedy-Straße kollidierte er daraufhin mit dem von rechts einfahrenden VW Golf eines 24-jährigen Mannes, wie die Polizei mitteilt. Beim Golf entstand ein Schaden in einer Höhe von circa 4000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun das Fluchtfahrzeug, einen Ford, sowie den Unfallflüchtigen. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 18 97 10

.