VW-Batteriezellenfertigung wird ab 2019 aufgebaut

Björn Harmening, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender am VW-Standort Salzgitter, eröffnete die dritte Betriebsversammlung der laufenden Wahlperiode. Diese fand in allen drei Schichten statt, um die Belegschaft über die Ergebnisse der Planungsrunde zu informieren, heißt es in einer Mitteilung....