Weihnachtsmarkt in Lebenstedt ist eröffnet

Oberbürgermeister Frank Klingebiel hat am Donnerstag um 17 Uhr den traditionellen Weihnachtsmarkt am Monument eröffnet. In seiner Rede ermutigte er die Bürger aufeinander zu zugehen, damit alle gemeinsam die Adventszeit genießen können. Anschließend stimmte die Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“...