Mann in Salzgitter vermisst – Polizei suchte mit Hubschrauber

Salzgitter. Der 66-Jährige wurde am Freitag in Lichtenberg vermisst gemeldet. Die Suche mit einem Großaufgebot verlief erfolglos. Dann tauchte er plötzlich auf.

Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei am Freitagabend in Salzgitter nach einem vermissten Mann. Gegen 18 Uhr meldete ein Seniorenheim den Demenzkranken als vermisst. Das berichtet die Polizei am Samstag auf Nachfrage.

Auch ein Hubschrauber im Einsatz

45 Feuerwehrkräfte, 18 Mitarbeiter der Malteser, sieben Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes aus Peine und vier Suchhunde durchkämmten daraufhin Salzgitter-Lichtenberg. Leider ohne Erfolg, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Auch der Polizeihubschrauber, der über der Stadt kreiste, konnte den 66-Jährigen nicht ausfindig machen.

Der Gesuchte taucht am Samstag wieder auf

Die Suche dauerte bis in die Nacht an. Am Samstagmorgen gab es dann Entwarnung. „Der Mann tauchte gegen 9 Uhr in Salzgitter-Ringelheim wieder auf“, sagte der Polizeisprecher. Wohlbehalten kehrte er in das Seniorenheim zurück. Wie der 66-Jährige von Lichtenberg nach Ringelheim gelangt ist, beziehungsweise wo er die Nacht verbracht hat, konnte die Polizei nicht sagen.