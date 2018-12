Urteil im Terrorprozess gegen Zwillinge aus Salzgitter erwartet

Die Angeklagten stehen in einen Saal des Amtsgerichts. Weil es die Terrormiliz Islamischer Staat IS unterstützt und zu Anschlägen aufgerufen haben soll, muss sich ein Zwillingspaar aus Salzgitter vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten (Archivbild).

Die Terrordrohungen der Zwillinge waren furchteinflößend und blutrünstig: Im Prozess gegen zwei mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat werden an diesem Montag am Oberlandesgericht Celle die Urteile erwartet. Die Männer aus Salzgitter, die in einem palästinensischen Flüchtlingsviertel in Syrien aufwuchsen und 2015 nach Deutschland kamen, sollen in sozialen Medien von Juni bis Dezember 2017 für den IS Propaganda gemacht und zu Anschlägen nach dem Vorbild bereits begangener Terrorakte aufgerufen haben.

Zwillinge legen Teilgeständnis ab

Einer der Angeklagten soll zudem im November 2016 versucht haben, nach Syrien zu reisen, um sich der Terrorgruppe anzuschließen. Ihm wird deswegen auch die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat im Ausland vorgeworfen. Die Anklage forderte für die beiden 22 Jahre alten Männer zwei Jahre und neun Monate Haft. Die Verteidiger indes plädierten auf eine kürzere Bewährungsstrafe.

Vor Gericht hatten die Zwillinge ein Teilgeständnis abgelegt, aber bestritten, dass sie mit ihren Beiträgen die Terrormiliz unterstützen oder zu Anschlägen aufrufen wollten. Vielmehr hätten sie aus Unzufriedenheit über die Lage der Palästinenser und den Krieg in Syrien gehandelt. Inzwischen hätten sie aber eingesehen, dass ihr Handeln falsch gewesen sei.

„Unsere Messer sehnen sich nach euren Hälsen“

Die Brüder hatten gestanden, mit ihren Smartphones Fotocollagen hergestellt zu haben, die westliche Hauptstädte in Verbindung mit möglichen Anschlagsszenarien zeigten. Dann sollen die Brüder diese Bilder mit massiven Drohungen über den Messengerdienst Telegram verschickt haben. „Unsere Messer sehnen sich nach euren Hälsen, unsere Finger werden eure Augen ausstechen“, hieß es unter einem Bild. „Hier ist der Islamische Staat, haltet euch fern. Dies ist das Resultat eures Krieges.“

Die Drohungen richteten sich auch gegen die USA, Russland und Israel. Ziel der Bilder sei es gewesen, „ein Klima der Unsicherheit und Angst zu erzeugen“, hatte die Generalstaatsanwaltschaft Celle erklärt. Hinweise auf eine konkrete Anschlagsplanung durch die Zwillinge hatten sich nicht ergeben. Daheim absolvierten beide eine Krankenpflegeausbildung.