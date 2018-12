Gericht verurteilt Terror-Zwillinge aus Salzgitter

Weil sie für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geworben und zu Anschlägen aufgerufen haben, hat das Oberlandesgericht Celle am Montag zwei Männer zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es in seinem Urteil als erwiesen an, dass die Zwillinge aus Salzgitter in sozialen Medien...