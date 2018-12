Räuber überwältigen 89-Jährigen in Baddeckenstedt

Zu einem Raubüberfall in einem Wohnhaus ist es am Samstagabend in der Rhener Straße gekommen.

Zu einem Raubüberfall in einem Wohnhaus ist es am Samstagabend in der Rhener Straße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten laut Polizei mindestens drei Täter durch eine geöffnete Tür das Haus eines 89-jährigen Mannes sowie einer gleichaltrigen Frau. Nachdem die Täter das Haus betreten hatten, wurde sie von dem Mann angesprochen. Er wollte die Polizei anrufen. In diesem Moment umklammerte ihn einer der Täter von hinten und schlug ihm das Telefon aus der Hand. Zudem soll ein Täter das Telefonkabel aus der Wand gerissen haben. Eine Beschreibung der Männer ist nicht vorhanden. Die Männer flüchteten nunmehr und sollen offensichtlich Wertgegenstände entwendet haben. Auffällig ist, dass trotz Beleuchtung und Anwesenheit der Eigentümer die Täter in das Haus eingedrungen sind. Zeugenaufruf: Die Polizei ist dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter

(0

53 41) 1 89 70 in Verbindung zu setzen. Jedes noch so geringe Detail kann für die Ermittler von Bedeutung sein.