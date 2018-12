Bürger geben online Ideen ab für Gestaltung am Salzgittersee

Salzgitter. Die Onlinebefragung zur Weiterentwicklung des Salzgittersees startet am Donnerstag, 6. Dezember. Auf der eigens dafür erstellten Homepage „Weiterentwicklung-Salzgittersee.de“ können alle Bürger an der Befragung teilnehmen, teilt die Stadt mit.

Worum geht es: Der Salzgittersee ist seit fast 60 Jahren ein wichtiger Naherholungsraum und gleichzeitig auch das Wassersportzentrum Südostniedersachsens. Auf Grundlage einer in den letzten Jahren erarbeiteten Ideensammlung beabsichtigt die Stadt Salzgitter die Weiterentwicklung des Salzgittersees. Um so viele Ideen wie möglich berücksichtigen zu können, ist eine umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit geplant. Die Ergebnisse sollen dann in ein Gesamtkonzept für den Salzgittersee einfließen.

Zum Nikolaustag, am 6. Dezember, geht die Homepage www.weiterentwicklung-salzgittersee.de online. Dort sind Informationen über den Verlauf der Beteiligung zu finden. Am selben Tag startet auf der Projekthomepage auch die erste von drei geplanten Umfragen, zu der die Stadt alle Bürger einlädt. Wer kein Internet besitzt, kann den Fragebogen in Papierform auch beim Fachgebiet Stadtplanung unter

(0 5

3 41) 8 39 35 29 anfordern.