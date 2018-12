Die Baugrundstücke in Salzgitter sind sehr begehrt.

Baugrundstücke sind in Salzgitter sehr gefragt

Der Traum vom Wohnen in den eigenen vier Wänden in Salzgitter hat weiterhin Hochkonjunktur. Es bestehe eine enorm hohe Nachfrage nach Baugrundstücken, wie die Polizei mitteilt. Neue Baugebiete werden deshalb regelmäßig erschlossen.

So hat im September der Rat der Stadt Salzgitter die Vermarktung des Baugebietes „Bad 100 Nordholz“ im 1. Bauabschnitt in Salzgitter-Bad für den Bau von Einfamilien- und Doppelhäusern beschlossen. Nach kurzer Zeit seien bereits von den insgesamt 33 Bauplätzen acht verkauft, 16 reserviert und nur noch neun frei. Die Flächengrößen betragen zwischen 550 und 952 Quadratmeter. Der Kaufpreis beträgt 135 Euro/ Quadratmeter, zuzüglich der Hausanschlusskosten, heißt es. Aktuell habe das Stadtparlament am 28. November auch der Vermarktung des Baugebietes „Fredenberg West“ im 1. Teilbereich des 2. Bauabschnitts zugestimmt. Dort würden nun 35 Baugrundstücke für den Bau von Einfamilien- und Doppelhäusern veräußert. Die Flächengrößen betragen zwischen 532 und 900 Quadratmeter. Der Grundstückspreis beträgt 165 Euro/ Quadratmeter, zuzüglich der Hausanschlusskosten.

Die Vergabe der Grundstücke erfolge nach dem Eingang der einzelnen Bewerbungen für den betroffenen Stadtteil. Der Vergabestatus der jeweiligen Grundstücke ist auf www.salzgitter.de hinterlegt und wird regelmäßig aktualisiert, so die Stadt. Sofern ein Grundstück frei ist oder frei werden sollte, könne dieses mit dem hinterlegten Online-Formular reserviert werden. Kaufinteressenten können sich auch direkt an den zuständigen Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung für die Bewerbung und Einzelfragen wenden:

(05341) 8 39-37 12

, E-Mail an: bauplatzvergabe@stadt.salzgitter.de. Weitere Informationen: https://www.salzgitter.de/rathaus/presse_news/2018/126010100000096951.php.