Salzgitter: Polizei findet Frauenleiche in Wohnung

In einer Wohnung im Stadtweg in Salzgitter hat die Polizei am Dienstagmittag eine Frauenleiche gefunden. Das teilt die Polizei mit. Die Beamten sind seit etwa 12 Uhr im Einsatz und sichern Spuren.

Ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. „Ermittelt wird aber auch in andere Richtungen“, teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich eine Familientragödie ereignet haben. pop

Polizei findet Frauenleiche in Salzgitter Seit 12 Uhr waren die Beamten am 11. Dezember auf Spurensuche. Ein Familiendrama ist wohl nicht auszuschließen. Foto: Rudolf Karliczek

Wir aktualisieren diesen Text.