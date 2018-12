Autos waren früher besser

Was in der Überschrift steht, stimmt – zumindest was die Spielzeugwelt angeht. Da waren ein anderer Vater und ich uns beim Fachsimpeln in der Kita ziemlich schnell einig: Die Spritzgussautos aus den 1970er- und 1980er-Jahren waren und sind bis heute einfach besser als die aktuellen Modelle. Auch...