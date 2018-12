Tag des Ehrenamts feiert Freiwilligenarbeit in Salzgitter

Oberbürgermeister Frank Klingebiel eröffnet die Rede zum 16. Tag des Ehrenamts mit einem Zitat von Wilhelm Busch: „Willst Du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Willst Du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab.“ Erstaunte Blicke folgen in der Zuhörerschaft im Hotel am See. Doch Klingebiel fügt direkt seine Form des Zitates an: „Wills du froh und glücklich sein, lass dir schnell ein Ehrenamt geben“. Unter...