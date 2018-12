Täter brechen in zwei Zahnarztpraxen ein

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Zeit von 19.30 bis 5 Uhr sind bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis in der Haydnstraße in Lebenstedt gelangt. Aus der Praxis wurde laut Polizei vorgefundenes Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch, zwischen 21.30 und 7.15 Uhr, sind unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in eine weitere Zahnarztpraxis in der Suthwiesenstraße eingestiegen. Auch in diesem Fall wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet. Ein möglicher Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise: (0 53 41) 1 89 70.

