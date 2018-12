Thermalsolbad erhöht ab Januar die Eintrittspreise

Für das Thermalsolbad Salzgitter-Bad gelten ab Januar 2019 neue Eintrittspreise. „Die Anhebung einzelner Tarife war aufgrund der steigenden Betriebskosten unvermeidbar“, erklärt Walter Strauß, Geschäftsführer der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF). „Insbesondere die wachsenden Energiepreise führen dazu, dass wir unser Preismodell überarbeiten mussten. Ein weiterer Grund sind die Tariferhöhungen im Bereich Personal, die aufgrund der guten Konjunkturlage in den letzten zwei Jahren höher als erwartet ausgefallen sind. Für Saunaleistungen wurde zudem der Umsatzsteuersatz von sieben auf 19 Prozent erhöht.“

Der neue Preis für die Tageskarte im Solewellenbad beträgt ab Januar neun Euro (vorher acht Euro). Saunabesucher zahlen in Zukunft 14 Euro für eine Tageskarte, die ebenfalls zum Eintritt in das Schwimmbad berechtigt. Auf Wunsch des BSF-Aufsichtsrates wurden vor allem bei Kindertarifen für das Solewellenbad nur sehr geringe Anpassungen vorgenommen. Der Preis für die Kindertageskarte erhöht sich um 50 Cent und kostest ab Januar vier Euro. Familien dürfen sich auf eine Verbesserung freuen. Mit der neu eingeführten Familienkarte für das Solewellenbad zahlen zwei Erwachsene und zwei Kinder oder ein Erwachsener und drei Kinder in Zukunft nur 20 Euro Eintritt. Die komplette Preisliste (gültig ab Januar 2019) finden Interessierte ab sofort auf der Internetseite des Thermalsolbades unter www.thermalsolbad.de.