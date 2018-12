Bei der Krippenspielprobe sind es 30 Grad

Seit drei Monate sind meine Mitvolontärin und ich jetzt schon im Nordwesten Sambias. Wir haben uns hier so schnell eingelebt, und es fühlt sich an, als wäre ein kleines Stück zu Hause hier in Mansa. Die Jugendlichen in der Schule und die Kinder im Oratorium lernen wir immer besser kennen, und erste...