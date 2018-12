Schneewittchen läuft in der Eissporthalle

Es war einmal hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen: In einer halbstündigen Show präsentierte die Eiskunstlaufabteilung des Sportvereins am Salzgittersee am Freitagnachmittag eine ziemlich coole Schneewittchenversion. Seit inzwischen vier Jahren gibt es die Eiskunstlaufabteilung des Salzgitteraner Sportvereins. Fast die gesamte Abteilung, knapp zwanzig Eisläufer im Alter von sechs bis sechzehn Jahren zählen dazu, machten bei...