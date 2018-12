Messeropfer traf mutmaßlichen Täter traf in der Psychiatrie

Am Dienstagmittag entdeckte die Polizei Salzgitter in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtweg eine Frauenleiche. Ihre Identität blieb zunächst unbestätigt. Genauso rätselhaft war, was sich dort zugetragen hatte. Nach und nach lösen sich einige Rätsel rund um die blutige Tat....