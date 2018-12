Trauer um Lesser Volksbank

Den letzten Öffnungstag der Volksbank in Lesse begleitete am Freitag ein Trauerzug mit weißen Rosen und Transparent. Bürgermeisterin Ute Skalik (SPD) bedauerte in einer kleinen Ansprache vor etwa 25 Gleichgesinnten, dass es für Ältere und Gehbehinderte nun schwierig werde, ihre Bankgeschäfte zu...