Tausende besuchen Adventstreff

Der Adventstreff in Salder hat auch deshalb so viel Charme, weil er so übersichtlich ist. Ein Wäldchen, Imbissbuden und eine Bühne mit Musik, dazu Kunsthandwerk in Schaf- und Pferdestall sowie die Spielzeugbörse. Rund 9000 Besucher finden jedes Jahr den Weg nach Salder, und auch diesmal herrschte...