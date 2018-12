Neuer Supermarkt hat am Posthof in Othfresen eröffnet

Die Einkaufswagen rattern wieder, die Unterschriftenaktion der Einwohner hat sich ausgezahlt: Nachdem der letzte Einkaufsmarkt 2016 am Posthof in Othfresen schloss, sind seit Anfang Dezember die Liebenburger wieder um einen Nahversorger reicher. Der neue NP-Markt im alten Rewe-Standort Am...