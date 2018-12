Salzgitters Rat beschließt den Etat 2019/2020: die Reden

In ihren Etatreden reagierten die Chefs der Fraktionen sehr unterschiedlich auf den Etatentwurf der Verwaltung und die Änderungsanträge der Kollegen. Doch in einem waren sie sich einig: Das Aus fürs Mehrheitsbündnis hat zu stärkerer Zusammenarbeit geführt. So reagiert die SPD SPD-Fraktionschef...