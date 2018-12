Salzgitter erhöht 2019 die Steuern

Erstmals hat der Rat gestern einen Doppelhaushalt beschlossen. Selten ist ein Zahlenwerk in derart prekärer Finanzlage verabschiedet worden wie der Haushaltsplan für 2019 und 2020. Aber auch noch nie in so enger Abstimmung aller Fraktionen wie in diesen Zeiten der Not. Werden die Kosten für die...