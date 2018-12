Neue Bäume an der Burgbergstraße in Lichtenberg

Als Ersatz für mehrere an der Burgbergstraße in Lichtenberg gefällte Kastanien sollen Winterlinden und Spitzahorn neu gepflanzt werden. Für diese Baumarten sprach sich der Ortsrat Nordwest in seiner Sitzung am Mittwochabend im Feuerwehrgerätehaus in Lichtenberg einstimmig aus. Die Kastanien...