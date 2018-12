Keine Wärme-Trasse nach Braunschweig

Der Kohleausstieg in Braunschweig rückt näher. Drei Jahre lang hat der Energieversorger BS Energy geprüft, wie künftig Wärme und Strom erzeugt werden sollen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen – der Aufsichtsrat hat am Mittwoch grünes Licht gegeben: Das Kohlekraftwerk an der Hamburger Straße soll...