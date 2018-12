Zusammenstoß mit Auto – Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

An der Peiner Straße in Lebenstedt ist am Donnerstagmorgen 67-jähriger Radfahrer mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein 67-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen in Lebenstedt von einem Auto erfasst worden und von seinem Rad gestürzt. Dabei verletzte er sich leicht. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 52-jähriger Fahrer eines Seat an der Kreuzung Peiner Straße nach rechts in diese abbiegen. Während des Abbiegens sei es zu einem Zusammenstoß mit dem 67-jährigen Radfahrer gekommen, der gerade die Straße überquerte.

Der Radfahrer verlor die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Er musste mit einem Rettungswagen in das städtische Klinikum gefahren werden. Die Polizei ermittelt derzeit die genaue Unfallursache. Die Schadenshöhe wird auf rund 2000 Euro geschätzt.