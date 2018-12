100 Besucher singen in Lebenstedt Weihnachten

„Singt Weihnachten!“ heißt es in unserer Lieder-Zeitung. Wie das in Krähenriede in Leben-stedt klingt, war am Mittwochabend in der Sankt Lukas-Kirche in Lebenstedt zu hören. Im geschmückten Kirchenraum mit dem großen Weihnachtsbaum im Altarraum sangen mehr als 100 Besucher aus vollem Herzen alle...