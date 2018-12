11-Jähriger schlägt Schulkameraden in Salzgitter Zahn aus

Salzgitter. An der Realschule in Fredenberg endet eine Schlägerei zwischen zwei Schülern mit einer Strafanzeige.

Bereits am Freitagvormittag ist es in einer Realschule in Salzgitter zu einer Körperverletzung gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilt. Demnach hatte ein 11-Jähriger einem 10-jährigen Mitschüler derart mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass der 10-Jährige einen Backenzahn verlor. Die Polizei fertigte eine entsprechende Strafanzeige.