Schüler schlägt in Realschule einem Kind den Backenzahn aus

Zur gewalttätigen Auseinandersetzung ist es am Freitag um 11.30 Uhr an der Realschule in der Friedensstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein elfjähriger Schüler einem zehnjährigen Schulkameraden derart mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser einen Backenzahn verlor....