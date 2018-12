Nullbock lässt es vor Heiligabend im Forellenhof krachen

Was passt als Kontrastprogramm zu Heiligabend besser, als es am Vorabend für einen guten Zweck noch einmal so richtig krachen zu lassen? Das taten am Sonntag die Musiker von Nullbock bereits zum 14. Mal mit ihrem traditionellen Konzert „Rock da Weihnachtsgans“ im ausverkauften Forellenhof. Es war...