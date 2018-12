Einbrüche in Geschäft und Wohnhaus in Salzgitter

Unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 12.30 und 19 Uhr in ein Reihenhaus in der Straße „Ulenflucht“ in Lebenstedt eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Sie brachen eine Terassentür auf, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bekleidung. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Einbruch in Geschäft

Ebenfalls in Lebenstedt gab es in der Nacht zu Donnerstag einen Einbruchsversuch. Gegen 1.35 Uhr brachen Unbekannte die Tür eines geschäfts auf, kamen allerdings nur in einen Wirtschaftsraum, der nicht in den Verkaufsraum führte. Die Täter flüchteten daraufhin. Schaden laut Polizei: Rund 300 Euro.