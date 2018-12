Die Polizei hatte am Freitag mehrere Einsätze, die im Zusammenhang mit Drogen und Alkohol standen (Symbolbild).

Kettenreaktion - Betrunkene rammt Auto in Lebenstedt

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Lebenstedt einen Unfall verursacht, durch den ein mehrere tausend Euro hoher Schaden entstanden ist.

Wie die Polizei berichtet, kam die 60-jährige Fahrerin am späten Freitagabend auf dem Kurt-Schumacher-Ring von der Fahrbahn ab und prallte frontal in ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen auf ein weiteres Auto geschoben.

Als die Beamten den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest zeigte dann das Ergebnis: Mehr als ein Promille Alkohol hatte die Frau im Blut. Sie musste eine Blutprobe abgeben, außerdem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bereits am Freitagnachmittag hatte die Polizei in Lebenstedt in der Schillerstraße einen 28-jährigen Autofahrer gestoppt, der vermutlich Drogen genommen hatte. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem musste er das Auto vorerst stehen lassen.