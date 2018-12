Unbekannte besprühen Autos in Gebhardshagen – hoher Schaden

Ein böses Erwachen gab es am Samstagmorgen für acht Autobesitzer in Gebhardshagen: Unbekannte haben ihre an der Straße abgestellten Fahrzeuge über Nacht mit grüner und roter Graffiti-Sprühfarbe verunstaltet. Den dabei entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 bis 1500 Euro pro Fahrzeug....