Salzgitters große Liebes-Serie startet

Die Salzgitter-Zeitung präsentiert eine Serie, die es in sich hat: Treue, Leidenschaft, Partnerschaft, Sexualität –­ in der Reihe „So liebt Salzgitter“ blicken wir hinter Türen, durch Schlüssellöcher und in die Herzen von Menschen, die sich unseren Autoren geöffnet und teils sehr private Dinge von sich erzählt haben.

Wir haben Salzgitteraner getroffen, die über ihre Gefühle sprechen und auch über ihr Intimleben. Menschen, für die Liebe nicht gleichbedeutend mit Sex ist und die darüber berichten, wie sie mit körperlicher Liebe Geld verdienen. Auch eine Reportage über die Party mit einer Dildofee zählt zu den Artikeln, die Sie in der nächsten Zeit erwarten. Mehrere Wochen lang stellen wir den Lesern der Salzgitter-Zeitung nicht nur die unterschiedlichsten Paare und ihre Geschichten vor, sondern geben beispielsweise auch Tipps, an welchen besonderen Orten sich Menschen in Salzgitter das Ja-Wort geben können. Oder wo Paare mit Problemen Hilfe finden können.

Nicht fehlen darf in einer solchen Serie das Rotlichtmilieu einer Stadt, zu dem wir ebenfalls in und um Salzgitter recherchiert haben. Vieles ist von der Redaktion unserer Zeitung vorbereitet, einiges angedacht. Zugleich sind wir ausdrücklich offen für Ihre Fragen und Wünsche: Was sich rund um das Thema Liebe in Salzgitter herausfinden lässt, wollen wir gerne für unsere Leser recherchieren.

Sie haben Fragen oder Vorschläge? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff „So liebt Salzgitter“ an die Adresse redaktion.sz@bzv.de – gerne auch dann, wenn Sie selbst eine besondere Liebesgeschichte zu erzählen haben, an der Sie andere teilhaben lassen möchten. Übrigens: Wer einen Serienteil verpasst haben sollte oder noch einmal einen Beitrag aus der Reihe nachlesen möchte, hat dazu jederzeit im Internet auf der Seite www.salzgitter-zeitung.de die Möglichkeit. Die Redaktion der Salzgitter-Zeitung wünscht Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Jürgen Stricker,

Redaktionsleiter Salzgitter-Zeitung