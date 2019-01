Feuerwehr und Polizei ziehen Fazit zu Silvester

Nach den Vorjahren konnte man für den Jahreswechsel in Salzgitter Schlimmes befürchten: Doch Vorfälle von einer Tragweite wie die Angriffe auf Feuerwehrleute in Thiede (Silvester 2016/17) und die Schüsse auf ein 12-jähriges Mädchen in Steterburg (2017/18) haben sich in diesem Jahr offenbar nicht...