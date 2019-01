Glätte: Autofahrerin fliegt bei Salder aus der Kurve

Zu einem Verkehrunfall kam es am Mittwochmorgen zwischen den Salzgitteraner Stadtteilen Lichtenberg und Salder. Wie die Polizei mitteilt, kam eine 35-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Ford-Kleinwagen auf der Kreisstraße 40 in Richtung Salder unterwegs war, aufgrund der Straßenglätte ins schlingern. Als sie in den Gegenverkehr zu kommen drohte, habe die Fahrerin gegengelenkt und sei rechts von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall drehte sich das Auto zunächst auf die Seite. Erst mithilfe der Feuerwehr gelang es der Frau, sich aus ihrem Auto befreien. Obwohl sie keine sichtbaren Verletzungen davongetragen habe, sei sie zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Polizeisprecher. An dem Einsatz beteiligt waren die Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg.

