Sechstklässler bekommen Einblicke in die Kultur Frankreichs

Die Schüler der sechsten Klasse des Gymnasiums Salzgitter-Bad haben vor einem halben Jahr mit der zweiten Fremdsprache begonnen. Jetzt kommt eine „echte“ Französin an die Schule, um den Gymnasiasten zu zeigen, was sie bereits können. Maëva Lagarde, eine junge Referentin, die im Auftrag des Institut Français in Bremen durch Niedersachsen tourt, bringt ein Stück Frankreich an die Schule, heißt es in einer Mitteilung.

In ihrem Renault Kangoo hat die studierte Frankreich-Expertin alles dabei, was man für eine gelungene Animation braucht: Landkarten, Bälle, allerlei didaktisches Material und natürlich aktuelle französische Popmusik. Mit Schnelligkeitsspielen und einem Wissensquiz werden alle aus der Reserve gelockt.

Dass sich Französisch nicht allein auf Frankreich beschränkt, wissen nicht alle Schüler, denn, so erfahren sie, auch in großen Teilen Afrikas, der Schweiz, Belgiens, Kanadas oder den französischen Überseedepartements Guadeloupe, Martinique oder La Réunion ist es eine offizielle Sprache. Austauschprogramme und andere sprachliche Begegnungen bieten den Schülern eine kostengünstige Möglichkeit, einen authentischen Sprachkontakt aufzubauen. Grund genug, am Ball zu bleiben, auch wenn der alltägliche Unterricht nicht ständig solche Sternstunden bereithält.