Diebe stehlen Geld aus Einfamilienhaus

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montag, 18.15 Uhr, und Dienstag, 5.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Zur Gowiese in Lebenstedt eingebrochen. Nachdem die Täter eine Tür zu einem Wintergarten aufgebrochen hatten, gelangten sie laut Polizei in die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Hier entwendeten sich Taschen und Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt etwa 5600 Euro.