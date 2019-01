Neuer BraWo-Chef für Firmenkunden in Salzgitter

Der neue Leiter für die Firmenkundenbetreuung in Salzgitter bei der Volksbank BraWo heißt Jörg Engelhardt. Der 46-jährige Vater von zwei Kindern übernimmt die Aufgabe von Lars Roggenbuck, der sich für einen Wechsel in ein anderes Tätigkeitsfeld entschieden hat. Neben Salzgitter verantwortet Engelhardt auch das Firmenkundengeschäft der Bank in Peine, heißt es in einer Mitteilung. Der Leiter der Direktion Salzgitter, Steffen Krollmann, hieß Engelhardt mit einem Blumenstrauß willkommen. Engelhardt kommt von der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine und fungierte über mehrere Jahre als Fachbereichsleiter im Firmenkundenbereich der früheren Kreissparkasse Peine.

„Die Volksbank BraWo ist bekanntermaßen ein Haus, das seinen Führungskräften vor Ort viel Vertrauen und Entscheidungskompetenzen gibt“, schaut Engelhardt mit Zuversicht seiner neuen Aufgabe entgegen. Zudem sei die Bereitschaft, unternehmerische Vorhaben zu begleiten, in der BraWo deutlich erkennbar. Steffen Krollmann freut sich über die Neubesetzung der Stelle mit Jörg Engelhardt: „Er kennt alle Facetten des Firmengeschäft, und er hat langjährige Führungserfahrung.“ Einen herzlichen Dank richtete Krollmann an Engelhardts Vorgänger Lars Roggenbuck: „Sie hinterlassen ein sehr gut eingespieltes Team. Ich habe es nicht oft erlebt und empfinde es daher als umso schöner, wenn sich wie jetzt Wege in solcher Freundschaft trennen.“