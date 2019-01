Lebenstedt hat eine neu Mobilitätszentrale am Bahnhof

Wer als Bus- und Bahnreisender auf der Suche nach Informationen ist, hat seit Mittwochnachmittag in Salzgitter eine neue Anlaufstelle: Eine Mobilitätszentrale hat am Bahnhof in Lebenstedt eröffnet. Eigentümerin der barrierefreien Station ist die Stadt Salzgitter, Betreiberin die Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) Braunschweig. Sie bietet hier in der Konrad-Adenauer-Straße 8 Beratungs- und Serviceleistungen zum öffentlichen...