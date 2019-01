Nach einer Unfallflucht in Salzgitter Bad sucht die Polizei nach einem Geschädigten (Symbolbild).

Salzgitter. Weil ein Unfallbeteiligter die Polizei rufen will, drückt der andere aufs Gaspedal – und gefährdet bei seiner Flucht in Salzgitter-Bad noch andere.

Rücksichtslose Unfallflucht nach Auffahrunfall in Salzgitter

Zu einer Fahrerflucht nach einem leichten Auffahrunfall ist es am Freitagabend gegen 18.40 Uhr beim Einkaufszentrum am Pfingstanger in Salzgitter-Bad gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 65-Jähriger mit einem Skoda zum Einkaufszentrum abbiegen. Dabei fuhr ihm ein VW hinten auf.

Nach einem kurzen Streit mit dem Beifahrer aus dem VW wollte der 65-Jährige Skoda-Fahrer die Polizei verständigen. Daraufhin flüchtete der VW-Fahrer mit seinem Beifahrer, wobei der VW den 65-Jährigen leicht berührte. Nur durch einen Sprung beiseite konnte der Mann schlimmeres verhindern, so die Polizei weiter.

Weil der VW-Fahrer so rücksichtslos flüchtete, gefährdete er auch noch einen anderen Fahrer, der nur dich starkes Bremsen eine Kollision verhindern konnte.



DIe Polizei hat Ermittlungsverfahren gegen den flüchtigen Fahrer eingeleitet und bittet Zeugen und den PKW-Fahrer, der nur durch die Bremsung einen Unfall vermeiden konnte, sich zu melden. Telefon: 05341/825-0. eng