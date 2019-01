Salzgitteraner gewinnt im Lotto eine Million Euro

Niedersachsen darf sich gleich in der ersten Januarwoche über zwei neue Millionäre freuen, wie Lotto Niedersachsen mitteilt. Am Wochenende gewannen zwei Glückliche den Jackpot von Bingo – Die Umweltlotterie und erhalten jeweils 1.066.883,90 Euro.

Als Einzige hatten die beiden Spielteilnehmer ein dreifaches Bingo auf ihrem Spielschein und dürfen sich nun Millionäre nennen. Es handelt sich bei den Personen um einen noch unbekannten Glückspilz aus Salzgitter und um einen Mann aus dem Landkreis Schaumburg. Außerdem gewann am Freitag ein noch unbekannter Spielteilnehmer aus Hannover 108.477,20 Euro mit der europaweiten Lotterie Eurojackpot in der dritten Gewinnklasse.

Da der Jackpot am Freitag nicht geknackt wurde, wächst er weiter auf circa 17 Millionen Euro für Freitag, den 11. Januar 2019. In dieser Woche ist aber der Lotto-Jackpot so hoch wie sonst keiner. Mit mittlerweile circa 20 Millionen Euro ist derzeit der Jackpot bei Lotto 6 aus 49 gefüllt. Die nächste Ziehung findet am Mittwoch, 9. Januar, statt.