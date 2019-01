Die Schulkinowochen gehen ins 15. Jahr

100 Kinos in Niedersachsen, darunter auch das Cinema-Bürgerkino, das Kultiplex und die Filmpassage in Salzgitter, werden ab dem 25. Februar zu Lernorten, wenn es heißt: Licht aus, Film ab für die 15. Schulkinowochen. Aus 106 Filmen, etwa „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, „Die kleine Hexe“, „Petersson und Findus“ sowie „Das schweigende Klassenzimmer“, können Lehrer einen passenden Film für alle Jahrgangsstufen und Schularten aussuchen, um aktuelle Lehr- und Lerninhalte durch filmische Stoffe zu vermitteln. Gleichzeitig bietet das Medium Film, seine Sprache und Wirkung den Schülern die Möglichkeit, ihre Film- und Medienkompetenzen zu stärken, heißt es in einer Mitteilung.

Sarah Duve, Geschäftsführerin des Veranstalters Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz, bekräftigt: „Gerade weil auch in den neuen sozialen Medien das bewegte Bild allgegenwärtig ist, bietet das ,hergebrachte’ kulturelle Medium des Kinofilms Schüler wie Lehrkräften einen schier unerschöpflichen Fundus an Möglichkeiten, um analysierende, reflektierende und kommunikative Medienkompetenzen zu erwerben.“

Eine Besonderheit der Schulkinowochen sind die Filmgespräche zu ausgewählten Filmvorführungen. Den Kindern und Jugendlichen bieten die altersgerechten Einführungen und Nachbereitungen durch Referenten der Schulkinowochen die Möglichkeit, sich bereits im Kinosaal differenziert mit dem Filmstoff auseinander zu setzen. Darüber hinaus werden vielerorts Filmgespräche von Filmschaffenden oder Fachexperten begleitet, die einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen des Films ermöglichen. Der Regisseur des Films „Newcomers“, Maan Mousili, etwa kommt ins Cinema-Bürgerkino. Zeitzeuge Carsten Köhler berichtet über seine Erfahrungen rund um die Handlung des Films „Das schweigende Klassenzimmer“. Auf Wunsch werden Filme in Originalsprache mit oder ohne deutsche Untertitel angeboten. „Viele Filme funktionieren tatsächlich anders, wenn die Darsteller in der Originalsprache des Ortes, an dem sie agieren, sprechen. Während in Großstädten auch im regulären Kinoprogramm der eine oder andere Film im Original angeboten wird, gibt es in kleineren Orten eher selten die Möglichkeit“, erklärt Dorothee Maack, Projektmitarbeiterin der Schulkinowochen Niedersachsen.

Zur Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs gibt es für Lehrkräfte zu allen Filmen kostenlose pädagogische Arbeitsmaterialien. Darüber hinaus bieten die Schulkinowochen den Lehrern für Einsatz von Film im Unterricht bis Juni 2019 in Kooperation mit den örtlichen Medienzentren, dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung und weiteren Partnern verschiedene Fortbildungen und Fachtage an. Die Teilnahme an den Fortbildungen und Fachtagen ist in der Regel kostenfrei. Ab sofort können sich Schulklassen für die Vorstellungen in den Kinos anmelden. Der ermäßigte Eintrittspreis beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt.

Mehr Informationen zu dem Projekt Schulkinowochen gibt es online unter https://www.schulkinowochen-nds.de/.