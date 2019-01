Polizei fasst Serien-Brandstifter in Salzgitter

Immer wieder brannten in den vergangenen Monaten rund um die Swindonstraße in Lebenstedt Autos. Meist nachts. Das erste Fahrzeug ging am 25. Oktober in Flammen auf, das nächste im November. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag beschleunigt sich der Takt rasant: 26. Dezember, 31. Dezember, 2. Januar,...