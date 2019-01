Geboren in Salzgitter, Botschafterin in Afrika

Die Repräsentantin Deutschlands in Äthiopien am Horn von Afrika stammt aus Salzgitter – Brita Wagener ist seit 2017 deutsche Botschafterin in der Hauptstadt Addis Abeba, dem Sitz der Afrikanischen Union. Sie wurde in Salzgitter geboren, ging in Hildesheim zur Schule. Zuvor war die 64-Jährige...