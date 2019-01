150 Gäste beim Neujahrsempfang von Sparkasse und SZ

Der derzeitige städtebauliche Wandel Salzgitters, Planungen und Baustellen für Vorhaben, die in den Innenstädten von Lebenstedt und Salzgitter-Bad eindrucksvolle Akzente setzen werden: Das war das Leitmotiv für den Neujahrsempfang, den die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) und die Salzgitter-Zeitung am Samstag vor rund 150 Gästen in der Bankfiliale In den Blumentriften gaben. Ob der Neubau des Krankenhauses St. Elisabeth in...